«Дождь» сообщил о блокировке ролика с призывом освободить Навального

По запросу ВГТРК на платформе YouTube был заблокирован видеоролик телеканала «Дождь»* с фрагментом дебатов кандидатов в депутаты Госдумы.

Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Видеохостинг заблокировал выпуск с отрывком дебатов, на которых лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко публично призвал освободить Алексея Навального и «всех, кто подвергается политическим репрессиям». Мероприятие транслировалось телеканалом «Россия 1» в прямом эфире.

«Госкомпания уведомила YouTube, что имеет исключительные права на этот фрагмент дебатов, после чего платформа, руководствуясь своими правилами, скрыла сюжет с YouTube-канала «Дождя», — говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что при этом другие ролики, в том числе, с тех же дебатов, блокировке не подвергались.

Министерство юстиции России ранее сообщило, что основаниями для включения телеканала «Дождь» в список СМИ-иноагентов стало то, что канал получил от Евросоюза €130 тыс., а также получал иностранное финансирование через российские фонды.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.