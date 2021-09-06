В Самарской области возбудили дело из-за неуплаты налогов в особо крупном размере

Следователи возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере компанией в Самарской области. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального главка СК России.

«По факту неуплаты налогов руководством общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершённое в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2015 года руководство фирмы уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость за счёт того, что включало в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключении договоров с организациями, фактически не состоявшими в финансово-хозяйственных отношениях с компанией.

Как уточняется, в результате фирма уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54 млн рублей.

Ранее в Дагестане в отношении сотрудников налоговой службы было возбуждено дело о взяточничестве.