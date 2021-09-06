В Петербурге заложат новый противоминный тральщик «Афанасий Иванников»

В Санкт-Петербурге заложат новый противоминный тральщик «Афанасий Иванников».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Церемония состоится 9 сентября на Средне-Невском судостроительном заводе под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Также в мероприятии примут участие представители Объединённой судостроительной корпорации, центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», представители администрации города, ветераны и судостроители.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Владимир Емельянов».