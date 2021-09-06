В Севастополь прибыл новейший корабль ЧФ «Владимир Емельянов»
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Корабль встречали рота почётного караула и экипажи кораблей соединения охраны водного района.
До этого «Владимир Емельянов» принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и находился в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. По пути к месту постоянного базирования в Севастополь он прошёл проливы Босфор и Дарданеллы.
Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.