В Севастополь прибыл новейший корабль ЧФ «Владимир Емельянов»

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В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Владимир Емельянов».
В Севастополь прибыл новейший корабль ЧФ «Владимир Емельянов»
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Корабль встречали рота почётного караула и экипажи кораблей соединения охраны водного района.

До этого «Владимир Емельянов» принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и находился в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. По пути к месту постоянного базирования в Севастополь он прошёл проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.

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