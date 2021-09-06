В Севастополь прибыл новейший корабль ЧФ «Владимир Емельянов»

В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота «Владимир Емельянов».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Корабль встречали рота почётного караула и экипажи кораблей соединения охраны водного района.

До этого «Владимир Емельянов» принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и находился в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море. По пути к месту постоянного базирования в Севастополь он прошёл проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.