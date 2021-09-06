Евтухов рассказал о проектах по строительству мусоросжигающих заводов в России

Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал о проектах по строительству мусоросжигательных заводов в стране.

«Пять проектов уже реализуются: четыре в Московской области, один в Татарстане. Есть ещё девять проектов в высокой степени готовности. А всего планируется построить дополнительно 25 заводов», — цитирует Евтухова kp.ru.

По словам чиновника, эти предприятия должны находиться близко к крупным агломерациям, а объём отходов должен быть не менее 500 тыс. тонн в год.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 40 объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами планируют создать в России в 2021 году.