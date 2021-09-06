Власти Москвы рассказали о самых популярных профессиях в столице

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Замглавы Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов рассказал о самых популярных профессиях в столице.
Власти Москвы рассказали о самых популярных профессиях в столице
  • © РИА Новости/Руслан Кривобок

«Быстро расходятся вакансии, связанные с обслуживающими профессиями, для тех, кто не имеет образования либо учится и получает образование, связанное с курьерами, доставкой, дистанционными сервисами. Это всегда было достаточно просто в поиске работы, в оформлении», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, достаточно востребовано всё, что касается программирования, направлений в IT-сфере.

Как отметил Филиппов, есть огромный спрос и на учителей физики, а также других преподавателей-предметников.

«Несмотря на то что коронавирус в экономику всех мировых городов внёс существенные коррективы, в Москве ситуация с безработицей остаётся одной из самых благоприятных для жителей. У нас в банке вакансий несколько десятков тысяч свободных мест для людей с разным уровнем образования», — добавил он.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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