Психолог рассказала о причинах нежелания детей ходить в школу

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Детский и семейный психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова рассказала о причинах нежелания некоторых детей ходить в школу.
Психолог рассказала о причинах нежелания детей ходить в школу
  • РИА Новости

«Не хотеть в школу — это нормально и понятно. Встречаться с чем-то новым — самое сложное для мозга и психики человека. Организм воспринимает это как стресс, а учёба — это в принципе постоянное столкновение с чем-то новым и неизвестным», — заявила она в беседе с megatyumen.ru.

При этом эксперт отметила, что развиваться и познавать мир — потребность каждого человека, а что будет превалировать в сознании ребёнка, зависит от окружения — семьи, школы, первого учителя, одноклассников.

Также играют роль особенности здоровья и врождённые способности школьника.

«Если ребёнок плачет каждый день на протяжении двух-трёх недель от начала обучения, то стоит обратиться к психологу. Это может быть показателем его физического нездоровья или трудностей психологического состояния», — сказала Цоколова.

По её словам, в возрасте семи-восьми лет дети чаще всего не хотят идти в школу из-за психологической неподготовленности, поэтому в отношении здоровья учеников начальных классов необходимо быть особенно внимательными.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU заявил, что в будущем российским школам придётся отказаться от бумажных учебников и перейти на цифру.

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