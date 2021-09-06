В Тюменской области планируют построить 45 школ за пять лет

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В Тюменской области планируют построить 45 школ в течение пяти лет, заявил губернатор края Александр Моор во время рабочей поездки по региону.
В Тюменской области планируют построить 45 школ за пять лет
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«Мы чётко понимаем, какое количество детей пойдёт в школы, поэтому всё подсчитано — сколько образовательных учреждений в каждом муниципалитете нам необходимо построить», — отметил Моор.

В частности, уже в 2022 году появится школа в посёлке Богандинский. Также проектируются школа и детсад в посёлке Московский.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.

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