В Тюменской области планируют построить 45 школ за пять лет
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
«Мы чётко понимаем, какое количество детей пойдёт в школы, поэтому всё подсчитано — сколько образовательных учреждений в каждом муниципалитете нам необходимо построить», — отметил Моор.
В частности, уже в 2022 году появится школа в посёлке Богандинский. Также проектируются школа и детсад в посёлке Московский.
Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.