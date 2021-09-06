В Минкультуры вручили награды деятелям искусства

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства, заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён худрук Российского государственного академического молодёжного театра Алексей Бородин. Артист-вокалист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев и композитор Владимир Комаров удостоились Ордена Александра Невского.

В числе награждённых артист-дрессировщик Российской государственной цирковой компании Нина Корнилова, ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, артист Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Георгий Назаренко, академик Российской академии художеств Константин Худяков.

Звание народного артиста России получили руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, артистка Российского государственного академического молодёжного театра Нина Дворжецкая, артистка-вокалистка Анита Цой и другие.

Почётное звание «Народный художник России» получил художник Никас Сафронов.

В апреле в Москве вручили театральную премию «Золотая маска».