Нешуточные драмы и большая опера: в Москве вручили театральную премию «Золотая маска»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Призы вручили спектаклям всех жанров: драма, балет, современный танец, опера, мюзикл, оперетта и кукольный театр. Награду за лучший драматический спектакль большой формы получили создатели постановки «Сказка про последнего ангела» (Театр Наций). Режиссёром года в драматической категории признан Юрий Бутусов, который поставил спектакль «Пер Гюнт». Лучшим балетом выбрали «Жизель». В номинации «Опера/Спектакль» победила постановка «Садко».

В московском концертном зале «Зарядье» прошла церемония награждения лауреатов Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» за сезон-2019/20.

Призы артистам и создателям драматических постановок вручали Елизавета Боярская, Тимофей Кулябин и Владимир Комлев.

Премия в номинации «Драма/Спектакль большой формы» достался создателям постановки «Сказка про последнего ангела» на сцене Театра Наций. В числе претендентов на награду были спектакли «Пер Гюнт» Театра имени Вахтангова, «Королевство кривых» Татарского театра драмы, «Петровы в гриппе» московского «Гоголь-центра», «Аламжи» Бурятского театра драмы имени Намсараева и «Пиноккио. Переплыть море» Рязанского театра драмы.

Наградой за спектакль малой формы отмечена постановка Электротеатра «Станиславский» — «Пиноккио».

Лучшим режиссёром драмы признали Юрия Бутусова, который поставил спектакль «Пер Гюнт» в Театре имени Вахтангова. Он выиграл у таких постановщиков, как Юрий Квятковский, Андрей Могучий, Дмитрий Крымов и других.

Лучшие женские роли, по мнению жюри, исполнили Анна Антонова в спектакле «Экстремалы» и Людмила Гаврилова в постановке «Петровы в гриппе». Награды в мужских номинациях отошли Тимофею Трибунцеву («Борис») и Тимофею Мамлину («Идиот»).

Драматургом года признана Дина Сафина, по сценарию которой поставлен спектакль «5 mm/h» в творческой лаборатории «Угол».

Специальные призы создателям драматических постановок вручали Алёна Карась и Олег Липовецкий. Наград были удостоены коллектив спектакля «Я нанял убийцу» в Шарыповском драматическом театре и Архангельский музыкальный театр за спектакль «Север».

Премии художникам музыкальных и драматических театров вручали Галя Солодовникова, Максим Исаев и Павел Семченко.

Лауреатами стали художники Степан Лукьянов («Октавия. Трепанация») и Полина Бахтина («Занос», театр «Практика»), художники по костюмам Анастасия Нефёдова («Пиноккио», Электротеатр «Станиславский») и Татьяна Ногинова («Бахчисарайский фонтан», Самарский театр оперы и балета), художники по свету Татьяна Мишина («Зеркало», Воронежский камерный театр) и Иван Виноградов («Петровы в гриппе»).

Генеральный директор АНО «Фестиваль «Золотая маска» Мария Ревякина выступает на XXVII церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска» в концертном зале «Зарядье» в Москве

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Часть церемонии, посвящённую опере, вели Богдан Волков и Мария Макеева.

Выдающейся оперой года признали спектакль «Садко», который идёт в Большом театре. Команда собрала почти все награды категории: режиссёром года выбрали Дмитрия Чернякова, а среди певцов «Золотая маска» досталась Нажмиддину Мавлянову и Екатерине Семенчук, которые играют Садко и Любаву.

Лучшим дирижёром эксперты сочли Кристофера Мулдса («Дидона и Эней»).

В категории «Балет/Современный танец» награды раздали Антон Пиманов и Елена Тупысева.

Балетом года стала постановка «Жизель», также представленная в Большом театре. Лучшим спектаклем жанра «Современный танец» признали «Последнее чаепитие» от танцевальной компании «Проект Ксении Михеевой».

«Золотой маской» была отмечена работа хореографа Максима Петрова, который создал спектакль «Русские тупики — II» в Мариинском театре (Санкт-Петербург).

Лучшие роли в танцевальных постановках, по мнению жюри, исполнили Оксана Кардаш (Китри, «Дон Кихот») и Артемий Беляков (Граф Альберт, «Жизель»).

Премии за музыкальные спектакли вручали Наталия Быстрова и Алексей Франдетти.

Приз в номинации «Оперетта-мюзикл/Спектакль» получил коллектив постановки «Фома» Новосибирского музыкального театра. Персональные «Золотые маски» отошли исполнителям главной роли и роли второго плана Александру Крюкову и Никите Воробьёву соответственно.

Лучшим режиссёром выбрали Дмитрия Белова, который поставил спектакль «Сильва» на музыку Имре Кальмана в екатеринбургском Театре музыкальной комедии. Также награды удостоился дирижёр Дмитрий Волосников, который работает над этой постановкой.

Дирижер Дмитрий Волосников на XXVII церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска» в концертном зале «Зарядье» в Москве

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Премию за лучшую женскую роль получила Мария Евтеева. Она сыграла Машу в спектакле Алтайского музыкального театра «Капитанская дочка».

В номинации «Работа композитора в музыкальном театре» победу одержал Дмитрий Курляндский, который написал музыку для спектакля «Октавия. Трепанация». Эта опера идёт в драматическом Электротеатре «Станиславский».

Специальные награды музыкального жюри вручили Евгений Писарев и Вячеслав Самодуров.

«За глубокое развитие музыкального художественного образа, а также за развитие и расширение современных» вокальных техник» приз получила артистка спектакля «Октавия. Трепанация» Арина Зверева.

«Золотую маску» с формулировкой «За нестандартность репертуарного мышления» передали Театру музыки, драмы и комедии города Новоуральска.

Анна Викторова и Виктор Платонов отвечали за категорию, посвящённую кукольным спектаклям.

Наиболее яркой постановкой года судьи сочли «О рыбаке и рыбке» театра кукол Республики Карелия (Петрозаводск).

Звания выдающихся режиссёров кукольного театра удостоены Алексей Шульгач и Татьяна Разживайкина («Крот, который мечтал увидеть солнце», театральная корпорация «Кот Вильям»).

За работу над постановкой «Пегий пёс, бегущий краем моря» (рязанский Театр кукол) в качестве художника приз получил Виктор Антонов.

Лучшую актёрскую работу с куклами показали Ольга Драгунова, Анатолий Гущин и Ася Галимзянова в спектакле «Девочка со спичками» санкт-петербургского театра Karlsson Haus.

Генеральный директор АНО «Фестиваль «Золотая маска» Мария Ревякина выступает на XXVII церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска» в концертном зале «Зарядье» в Москве

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В конкурсе «Эксперимент» приз получил коллектив спектакля «4elovekvmaske» Проекта Кирилла Люкевича. Награду вручили Дмитрий Волкострелов и Алёна Старостина.

Президент фестиваля и премии «Золотая маска» Игорь Костолевский огласил имена лауреатов награды за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В их числе — актёр Андрей Мягков (посмертно), режиссёры Кама Гинкас, Герниетта Яновская и Алексей Бородин, художник по костюмам Элеонора Маклакова и другие.

В рамках фестиваля также проводились показы программы Russian Case для иностранных гостей и внеконкурсной секции «Маска Плюс».

Экспертный совет в категории «Драматический театр и театр кукол» возглавляла театральный критик, руководитель курса театроведческого факультета ГИТИСа Есена Карась. Председателем жюри секции «Музыкальный театр» был художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров.

Фестиваль 2021 года — 27-й в истории «Золотой маски». Премию учредил Союз театральных деятелей России в 1993-м. Смотр проводится с 1995 года. Уже следующий фестиваль стал общероссийским. Номинаций постепенно становилось всё больше: если на первой церемонии их было шесть (плюс почётная премия) и рассматривались только драматические постановки московских театров, то со временем члены жюри стали оценивать и спектакли в разных жанрах из разных городов.

В жюри фестиваля работают режиссёры, актёры, хореографы, дирижеры и другие деятели театра. В каждой из двух секций обычно заседает примерно по 15 человек. Победители определяются тайным голосованием.

Лауреатами в разные годы становились Сергей Женовач, Олег Табаков, Сергей Юрский, Дарья Мороз, Валерий Гергиев, Светлана Захарова, Лев Додин, Евгений Гришковец, Константин Райкин, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова, Сергей Филин, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Хибла Герзмава, Данила Козловский, Теодор Курентзис и другие.

Дизайн приза — маски венецианского карнавала с двуглавым орлом — разработал сценограф, народный художник России Олег Шейнцис. Он и сам дважды получил премию за спектакли «Чайка» и «Любовь к трём апельсинам».

Дирекция «Золотой маски» помимо проведения фестиваля и вручения премии занимается организацией гастролей крупных российских театров, издательской деятельностью и различными мероприятиями в сфере театра