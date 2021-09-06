Десять человек пострадали в результате ДТП на Ямале
- РИА Новости
«На территории Пуровского района 4 сентября произошло ДТП с участием грузопассажирского автомобиля», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате происшествия пострадали десять человек, трое из которых доставлены в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница».
В настоящий момент прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда и при организации пассажирских перевозок.
Ранее при столкновении двух легковых автомобилей в Новоусманском районе Воронежской области пострадали семь человек, включая двух детей в возрасте одного года и пяти лет.