Семь человек пострадали в ДТП под Воронежем

При столкновении двух легковых автомобилей в Новоусманском районе Воронежской области пострадали семь человек, включая двух детей в возрасте одного года и пяти лет.

«На 25-м километре автодороги Воронеж — Нововоронеж в Новоусманском районе произошло столкновение автомобиля Great Wall, двигавшегося со стороны города Воронежа, и встречного автомобиля Hyundai Solaris», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по региону.

В результате аварии пострадали семь человек: 32-летний водитель Great Wall и его жена 28 лет, 5-летний сын и годовалая дочь, а также 52-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris и пассажиры — мужчина 57 лет и 53-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей погибли в результате ДТП с участием шести автомобилей на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Адыгее.