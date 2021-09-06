Семь человек пострадали в ДТП под Воронежем
- РИА Новости
«На 25-м километре автодороги Воронеж — Нововоронеж в Новоусманском районе произошло столкновение автомобиля Great Wall, двигавшегося со стороны города Воронежа, и встречного автомобиля Hyundai Solaris», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по региону.
В результате аварии пострадали семь человек: 32-летний водитель Great Wall и его жена 28 лет, 5-летний сын и годовалая дочь, а также 52-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris и пассажиры — мужчина 57 лет и 53-летняя женщина.
Ранее сообщалось, что женщина и двое детей погибли в результате ДТП с участием шести автомобилей на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Адыгее.