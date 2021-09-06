Три человека погибли в ДТП в Адыгее

Женщина и двое детей погибли в результате ДТП с участием шести автомобилей на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Адыгее.

«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Упрдор «Черноморье».

Отмечается, что легковой автомобиль откинуло на свою полосу, где произошло столкновение ещё с четырьмя машинами.

Водитель Huyndai и двое находившихся в нём детей погибли.

Ранее в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области погибли четыре человека.