Три человека погибли в ДТП в Адыгее
«Произошло лобовое столкновение двух автомобилей: водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и допустила выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Упрдор «Черноморье».
Отмечается, что легковой автомобиль откинуло на свою полосу, где произошло столкновение ещё с четырьмя машинами.
Водитель Huyndai и двое находившихся в нём детей погибли.
Ранее в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области погибли четыре человека.