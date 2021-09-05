В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека

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В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области погибли четыре человека.
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
  • РИА Новости

ДТП с участием автомобилей Mercedes и KIA произошло вечером в воскресенье, 5 сентября, на дороге между Липецком и Данковом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД России, предварительно установлено, что причиной аварии мог послужить выезд на встречную полосу одного из автомобилей.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Mercedes, а также водитель и две пассажирки автомобиля KIA.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

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