В ДТП под Кировом три человека получили травмы

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, около 15:30 на автодороге «Вятка» в 9 км от Кирова столкнулись автомобили Subaru Legacy и Volkswagen Transporter, двигавшиеся навстречу друг к другу.

В результате ДТП три человека — оба водителя и пассажир Subaru — погибли, ещё четверо — предположительно, из автомобиля Subaru — получили травмы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в Волгограде.