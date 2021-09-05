В ДТП под Кировом три человека получили травмы

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Юрьянском районе Кировской области три человека погибли, ещё четверо получили травмы.
В ДТП под Кировом три человека получили травмы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, около 15:30 на автодороге «Вятка» в 9 км от Кирова столкнулись автомобили Subaru Legacy и Volkswagen Transporter, двигавшиеся навстречу друг к другу.

В результате ДТП три человека — оба водителя и пассажир Subaru — погибли, ещё четверо — предположительно, из автомобиля Subaru — получили травмы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в Волгограде.

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