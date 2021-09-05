Пять человек пострадали в ДТП в Волгограде

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноармейском районе Волгограда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

«По предварительной информации, 31-летний водитель Hyundai Solaris не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной Hyundai Accent под управлением 30-летнего водителя», — отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что от удара Hyundai Accent врезалась в световую опору, а Hyundai Solaris наехал на трубу теплотрассы.

«В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя, а также три пассажирки автомобиля Hyundai Accent — годовалая девочка и две женщины 25 и 56 лет», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.