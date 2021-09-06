В Москве запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных
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Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год», — приводит ТАСС сообщение штаба.
Отмечается, что код будет генерироваться в тот же день — по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.
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