В Москве запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных

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В Москве через неделю запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных от коронавируса.
В Москве запустят сервис продления QR-кодов для ревакцинированных
  • Pixabay

Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что код будет генерироваться в тот же день — по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с городскими праздниками в условиях пандемии.

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