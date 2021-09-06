В Подмосковье после драки мигрантов в полицию доставлены 15 человек

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что массовая драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов на Рублёво-Успенском шоссе, задержаны 15 человек.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение по факту драки.

«В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отдела полиции 15 человек», — заявили в полиции.

В настоящее время в отношении двух граждан составлены административные протоколы.

31 августа сообщалось, что почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки в Подмосковье.