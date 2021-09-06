В Подмосковье после драки мигрантов в полицию доставлены 15 человек
- РИА Новости
Отмечается, что в полицию поступило сообщение по факту драки.
«В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отдела полиции 15 человек», — заявили в полиции.
В настоящее время в отношении двух граждан составлены административные протоколы.
31 августа сообщалось, что почти 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки в Подмосковье.