Голикова: в России почти треть смертей приходится на трудоспособный возраст

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, 80% умерших составляют мужчины.
Голикова: в России почти треть смертей приходится на трудоспособный возраст
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«Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что «из этого количества 80% — это мужская часть населения».

Голикова уточнила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что с 1 марта 2022 года в России будут действовать новые нормы охраны труда.

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