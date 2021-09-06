Обучение в школах в дни выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме

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Обучение в школах во время выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Обучение в школах в дни выборов в Госдуму будет идти в штатном режиме
  • РИА Новости

«Выборы три дня: 19 сентября — это воскресенье, в воскресенье школьники у нас не учатся, значит, суббота — тоже большинство школ не учится, поэтому остаётся вопрос — пятница? А в пятницу у нас будет всероссийская акция «Вместе всей семьёй»... там тоже дети будут учиться, поэтому у нас сегодня все вопросы решены», — цитирует ТАСС министра.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном совещании призвал уделить пристальное внимание вопросу безопасности в День знаний, а также во время выборов в Госдуму и Мособлдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября.

Губернатор также обратил внимание, что в регионе насчитывается более 4 тыс. участков для голосования. Нужно быть готовыми ко всем мероприятиям, связанным с вопросом безопасности, подчеркнул он.

Особое внимание соблюдению правил безопасности и правопорядка уделят силовые структуры.

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