В Москве по случаю Всемирного дня туризма проведут более 200 экскурсий

Свыше 200 бесплатных экскурсий проведут в столице с 25 по 27 сентября по случаю Всемирного дня туризма.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Подобную масштабную экскурсионную программу мы представили в феврале прошлого года. Тогда она была приурочена ко Дню гида. За три дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий, их аудитория превысила 3,5 тыс. человек. Сейчас горожан ждёт ещё больше тематических прогулок — свыше 200», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Мероприятия подготовили Комитет по туризму, а также другие профильные ведомства столицы совместно с Московским метрополитеном, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и экскурсионными бюро.

Как ранее сообщал телеканал «360», почти 250 сотрудников подмосковных отелей научат проводить экскурсии.