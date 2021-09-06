Всероссийская олимпиада школьников стартует 13 сентября в Москве

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников среди учеников 4—11-х классов начнётся в Москве 13 сентября. Соревнование пройдёт по 24 предметам.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Олимпиада начнётся соревнованием по экологии и завершится 31 октября состязаниями по китайскому языку и праву. В олимпиаде по русскому языку и математике можно участвовать всем учащимся, начиная с четвёртого класса. Школьный этап по МХК, физике, химии и экономике пройдёт для учеников 7—11-х классов. По всем остальным предметам задания подготовлены для ребят из 5—11-х классов», — говорится в сообщении.

Принять участие в школьном этапе олимпиады могут все дети вне зависимости от уровня подготовки и опыта участия в аналогичных соревнованиях.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.