ФСБ задержала четырёх сторонников ИГ, готовивших нападения в Ингушетии
- РИА Новости
Отмечается, что из мест проживания задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления.
Возбуждены уголовные дела.
В конце июля ФСБ России сообщила, что в Тюмени выявлена ячейка сторонников террористической группировки «Исламское государство».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.