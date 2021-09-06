ФСБ задержала четырёх сторонников ИГ, готовивших нападения в Ингушетии

Задержаны четыре сторонника «Исламского государства»*, готовивших нападения на правоохранителей в Ингушетии, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что из мест проживания задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления.

Возбуждены уголовные дела.

В конце июля ФСБ России сообщила, что в Тюмени выявлена ячейка сторонников террористической группировки «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.