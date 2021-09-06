Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причины попыток «нейтрализации» RT в Германии.

«Я понимаю, почему в Германии брошены все силы на нейтрализацию RT. Этот канал нравится немцам. Он не делает ставку на мощнейшие финансовые ресурсы, как многие немецкие холдинги, но работает творчески и с вдохновением. Он не подчинён медиасхемам США, он говорит то, что германские СМИ не смеют сказать. Поэтому пребывающие в эпицентре токсичной травли журналисты RT набирают такие очки популярности в народе», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, «свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным».

«Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистике», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что комментарий пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера относительно отказа властей Люксембурга в оформлении лицензии на спутниковое вещание немецкой версии российского телеканала RT шокирует.