Захарова назвала причины попыток «нейтрализации» RT в Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причины попыток «нейтрализации» RT в Германии.
Захарова назвала причины попыток «нейтрализации» RT в Германии
  • РИА Новости

«Я понимаю, почему в Германии брошены все силы на нейтрализацию RT. Этот канал нравится немцам. Он не делает ставку на мощнейшие финансовые ресурсы, как многие немецкие холдинги, но работает творчески и с вдохновением. Он не подчинён медиасхемам США, он говорит то, что германские СМИ не смеют сказать. Поэтому пребывающие в эпицентре токсичной травли журналисты RT набирают такие очки популярности в народе», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, «свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным».

«Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистике», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что комментарий пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера относительно отказа властей Люксембурга в оформлении лицензии на спутниковое вещание немецкой версии российского телеканала RT шокирует.

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