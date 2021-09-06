В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при драке в колонии в Амурске

Состояние двоих пострадавших в результате драки в колонии в Амурске оценивается как удовлетворительное, ещё один человек в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«В Комсомольске-на-Амуре один пациент в тяжёлом состоянии в реанимации, ещё два — в больнице Амурска в удовлетворительном состоянии», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что ещё одному человеку госпитализация не понадобилась.

Согласно данным УФСИН, в воскресенье, 5 сентября, в исправительной колонии №14 произошёл конфликт между осуждёнными, который перерос в драку.

Ранее в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю прокомментировали ЧП в исправительной колонии №14 в городе Амурске.