Резервисты переброшены в Калининградскую область на учения

Укомплектованные резервистами подразделения переброшены в Калининградскую область, где пройдут учения «Запад-2021».

«На территорию Калининградской области самолётами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Отмечается, что резервисты выполняют в регионе учебно-боевые задачи.

Уточняется, что данное мероприятие проводится планово.

Ранее в Калининградской области артиллеристы Балтийского флота провели учебные стрельбы по полноразмерным мишеням, имитировавшим боевую технику и инженерные укрепления условного противника.