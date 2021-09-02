В Калининградской области артиллеристы Балтфлота провели учебные стрельбы

В Калининградской области артиллеристы Балтийского флота провели учебные стрельбы по полноразмерным мишеням, имитировавшим боевую технику и инженерные укрепления условного противника.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы флота Романа Мартова.

В манёврах на полигоне Правдинский приняли участие более 500 военнослужащих.

Также были задействованы расчёты 152-мм крупнокалиберных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных артиллерийских установок «Акация», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» — всего свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

В ходе тренировок артиллеристы использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, беспилотные летательные аппараты.

Ранее ОТР сообщало, что морские пехотинцы Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.