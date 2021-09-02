В Калининградской области артиллеристы Балтфлота провели учебные стрельбы

Короткая ссылка
В Калининградской области артиллеристы Балтийского флота провели учебные стрельбы по полноразмерным мишеням, имитировавшим боевую технику и инженерные укрепления условного противника.
В Калининградской области артиллеристы Балтфлота провели учебные стрельбы
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы флота Романа Мартова.

В манёврах на полигоне Правдинский приняли участие более 500 военнослужащих.

Также были задействованы расчёты 152-мм крупнокалиберных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», самоходных артиллерийских установок «Акация», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» — всего свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

В ходе тренировок артиллеристы использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, беспилотные летательные аппараты.

Ранее ОТР сообщало, что морские пехотинцы Балтфлота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить