Кремлёвские кавалеристы отметили праздник на фестивале «Спасская башня»

Кавалерийский почетный эскорт отметил 85-летие Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России выступив на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Отмечается, что кавалеристы продемонстрировали фланкировку, трюки верхом.

Всадники выступили под песни Великой Отечественной войны «Тальяночка», «Катюша», а также песни из рок-музыки.

Ранее народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, выступающая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 2015 года, рассказала о своих эмоциях от участия в мероприятии.