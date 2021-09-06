Кремлёвские кавалеристы отметили праздник на фестивале «Спасская башня»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.
Отмечается, что кавалеристы продемонстрировали фланкировку, трюки верхом.
Всадники выступили под песни Великой Отечественной войны «Тальяночка», «Катюша», а также песни из рок-музыки.
Ранее народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, выступающая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 2015 года, рассказала о своих эмоциях от участия в мероприятии.