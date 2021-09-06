Кремлёвские кавалеристы отметили праздник на фестивале «Спасская башня»

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Кавалерийский почетный эскорт отметил 85-летие Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России выступив на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Отмечается, что кавалеристы продемонстрировали фланкировку, трюки верхом.

Всадники выступили под песни Великой Отечественной войны «Тальяночка», «Катюша», а также песни из рок-музыки.

Ранее народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, выступающая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 2015 года, рассказала о своих эмоциях от участия в мероприятии.

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