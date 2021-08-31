Гвердцители рассказала о своём участии в фестивале «Спасская башня»

Короткая ссылка
Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, выступающая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 2015 года, рассказала о своих эмоциях от участия в мероприятии.
Гвердцители рассказала о своём участии в фестивале «Спасская башня»
  • РИА Новости

В рамках фестиваля артистка будет выступать семь дней из десяти — она исполнит «Мольбу» Булата Окуджавы в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны.

В беседе с «Российской газетой» Гвердцители призналась, что сроднилась с фестивалем в музыкальном плане.

«Это когда ты, артист, объединяешься со зрителем. Когда в едином порыве со своим зрителем тебя в небеса уносит музыка. Это уже не только сила звука, это эмоциональное единение и взаимное проникновение в души. Все мы должны оказаться на одной волне. И ещё: это очень волнующий момент — ступить на Красную площадь», — рассказала певица.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 и 5 сентября выступит на «Спасской башне» в качестве специального гостя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить