Гвердцители рассказала о своём участии в фестивале «Спасская башня»

Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, выступающая на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» с 2015 года, рассказала о своих эмоциях от участия в мероприятии.

В рамках фестиваля артистка будет выступать семь дней из десяти — она исполнит «Мольбу» Булата Окуджавы в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны.

В беседе с «Российской газетой» Гвердцители призналась, что сроднилась с фестивалем в музыкальном плане.

«Это когда ты, артист, объединяешься со зрителем. Когда в едином порыве со своим зрителем тебя в небеса уносит музыка. Это уже не только сила звука, это эмоциональное единение и взаимное проникновение в души. Все мы должны оказаться на одной волне. И ещё: это очень волнующий момент — ступить на Красную площадь», — рассказала певица.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 и 5 сентября выступит на «Спасской башне» в качестве специального гостя.