В Госдуме высказались о возможности встречи Путина и Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил в беседе с RT, что украинский лидер Владимир Зеленский обманул избирателей после вступления в должность президента Украины, так и не выполнил своих обещаний.

«Я бы не стал верить человеку, который, как пыль со стола, смахнул надежды десятков миллионов человек — тех, кому он обещал улучшение отношений с Россией, окончание войны в Донбассе... Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели», — добавил депутат.

При этом парламентарий заявил, что беседа украинской стороны с Россией о Крыме исключена, а говорить о преследовании русского языка на Украине украинский лидер откажется.

«Вот и получается, что тем для разговора у него нет, а проведение «Крымской платформы» и популистские заявления о «возвращении» полуострова мы расцениваем как вмешательство в наши внутренние дела и посягательство на нашу территориальную целостность», — пояснил собеседник RT.

По словам Бальбека, диалог будет иметь смысл, когда президент Зеленский, «пусть и скрепя сердце, признает, что Крым российский».

«Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» высказался о возможности встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Как отметил Песков, российский лидер Владимир Путин свою политическую волю «чётко подтвердил и переподтвердил» и заявил о готовности встречаться.

Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что российская сторона пока не видит такой же взаимной политической воли со стороны Киева.