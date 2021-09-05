Кабмин России дополнительно профинансирует строительство соцучреждений в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых в некоторых регионах в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Ряд регионов сможет получить в 2021 году дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых... Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идёт с опережением», — говорится в сообщении.

Так, например, Курская область получит 40,7 млн рублей на создание дома-интерната на 100 мест. Ещё более 74,2 млн рублей направят Ульяновской области, это поможет построить новый корпус интерната на год раньше запланированного срока — в 2022 году.

Ранее в Москве рассказали о новой программе подготовки помощников по уходу в домах-интернатах.