В Москве рассказали о новой программе подготовки помощников по уходу в домах-интернатах

Помощников по уходу в домах-интернатах в Москве будут готовить по новой программе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программу разработали в одном из центров компетенций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения. По ней же переобучат и тех, кто уже работает в домах-интернатах.

«Нам нужны высококвалифицированные кадры в домах-интернатах, поскольку на их плечах лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями. С января 2021 года мы отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели в домах-интернатах штатную должность помощника по уходу», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, образовательные программы отвечают высокому уровню стандарта в сфере ухода, обучение по ним позволит более адресно и профессионально заботиться о людях, нуждающихся в особом внимании.

«Мы планируем обучить порядка 3 тыс. помощников по уходу. Первые группы уже начали учиться», — добавила она.

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