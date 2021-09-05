Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Кубани
- РИА Новости
«5 сентября 2021 года в 01:00 принадлежащий индивидуальному предпринимателю автобус Toyota Coaster, в котором находились восемь человек... в районе города-курорта Анапы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, впоследствии автобус столкнулся с легковым автомобилем Kia.
По данным МВД, 45-летний водитель автобуса умер на месте. Двоих пассажиров доставили в травмпункт, им оказана медицинская помощь.
Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.