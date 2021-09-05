Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Кубани

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В результате столкновения автобуса с автокраном и иномаркой на трассе у Анапы погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Кубани
  • РИА Новости

«5 сентября 2021 года в 01:00 принадлежащий индивидуальному предпринимателю автобус Toyota Coaster, в котором находились восемь человек... в районе города-курорта Анапы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, впоследствии автобус столкнулся с легковым автомобилем Kia.

По данным МВД, 45-летний водитель автобуса умер на месте. Двоих пассажиров доставили в травмпункт, им оказана медицинская помощь.

Ранее в районе города Салават в Башкирии при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем один человек погиб и четверо получили травмы.

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