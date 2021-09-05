Более 20 природных пожаров потушили в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за сутки ликвидировали 21 природный пожар на площади более 1,3 тыс. га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Ликвидирован 21 пожар на площади 1335,66 га, в том числе крупное возгорание в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный», которое действовало с 14 августа. Его площадь достигала 760 га», — отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что за сутки на территории региона возникло 11 новых пожаров на площади 1006,8 га, всего же в области действует 31 пожар на площади 7718,8 га, из них локализованы 24 на площади 7335,5 га.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по вопросу реализации поручений президента, касающихся повышения эффективности работы по сохранению лесов.