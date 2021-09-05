Более 20 природных пожаров потушили в Свердловской области за сутки

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В Свердловской области за сутки ликвидировали 21 природный пожар на площади более 1,3 тыс. га.
Более 20 природных пожаров потушили в Свердловской области за сутки
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Ликвидирован 21 пожар на площади 1335,66 га, в том числе крупное возгорание в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный», которое действовало с 14 августа. Его площадь достигала 760 га», — отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что за сутки на территории региона возникло 11 новых пожаров на площади 1006,8 га, всего же в области действует 31 пожар на площади 7718,8 га, из них локализованы 24 на площади 7335,5 га.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по вопросу реализации поручений президента, касающихся повышения эффективности работы по сохранению лесов.

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