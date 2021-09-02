Вице-премьер Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по реализации поручений президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Абрамченко отметила, что последние годы лесные пожары в России возникают круглогодично, без перерыва на зиму.

По её словам, «этот год не стал исключением».

«Первые пожары были зафиксированы уже в январе на территории двух субъектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнём, увеличилась больше чем на 20%», — заявила вице-премьер.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.