Вице-премьер Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России

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Вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по реализации поручений президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Вице-премьер Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России
  • Reuters

Абрамченко отметила, что последние годы лесные пожары в России возникают круглогодично, без перерыва на зиму.

По её словам, «этот год не стал исключением».

«Первые пожары были зафиксированы уже в январе на территории двух субъектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнём, увеличилась больше чем на 20%», — заявила вице-премьер.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

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