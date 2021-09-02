Вице-премьер Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России
- Reuters
Абрамченко отметила, что последние годы лесные пожары в России возникают круглогодично, без перерыва на зиму.
По её словам, «этот год не стал исключением».
«Первые пожары были зафиксированы уже в январе на территории двух субъектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнём, увеличилась больше чем на 20%», — заявила вице-премьер.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.