Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok

Основатель Telegram Павел Дуров призвал граждан очистить разум от «липкой грязи нерелевантного контента», который им предлагают алгоритмы рекомендаций.

В своём блоге в Telegram он отметил, что большинство людей питает свой разум не полезной информацией, а нерелевантным контентом из сети.

«К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений проблем, которых не существует», — утверждает Дуров.

По мнению бизнесмена, люди должны очистить разум от «липкой грязи нерелевантного контента», который производят алгоритмы в интернете. Он считает, что именно так они смогут стать творческими и продуктивными.

«Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — заключил Дуров.

В мае создатель мессенджера Telegram перечислил минусы устройств компании Apple и объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами.