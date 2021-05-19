Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил минусы устройств компании Apple и объяснил, почему считает владельцев iPhone цифровыми рабами.

В своём канале предприниматель заявил, что бизнес-модель корпорации строится на продаже переоценённых устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании.

По словам Дурова, каждый раз, когда он использует iPhone для тестирования приложения, чувствует, будто его «отбросило в Средневековье».

Он считает, что дисплеи iPhone на 60 Гц не могут конкурировать с экранами на 120 Гц, используемыми на современных гаджетах на Android.

Основной недостаток устройств, по его мнению, в том, что можно использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий — только сервис iCloud.

«Владение iPhone делает из вас цифрового раба Apple», — написал Дуров.

Таким образом Дуров прокомментировал материал The New York Times о предполагаемых уступках главы Apple Тима Кука китайскому правительству в области обеспечения безопасности данных пользователей.