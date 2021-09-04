Собянин рассказал о первых итогах отмены платы за пересадки на наземном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о первых итогах отмены платы за пересадки на наземном транспорте.

«1 сентября мы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всём наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тыс. рублей в год», — заявил Собянин.

Он отметил, что «этой опцией могут воспользоваться 600 тыс. пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному кабинету на сайте Московского метро».

«И их число продолжает расти. Только за последние три дня число регистраций «Тройки» выросло на 100 тыс. Неожиданно высокий рост, превзошедший самые смелые прогнозы», — сообщил мэр.

По его словам, «с 1 сентября пассажиры совершили более 162 тыс. поездок с бесплатными пересадками».

«Людям это важно и нужно. Поэтому количество таких поездок будет и дальше расти. По стоимости поездок московский транспорт является одним из самых доступных среди крупнейших городов мира. Продолжим совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее для жителей и гостей города», — добавил он.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте Москвы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.