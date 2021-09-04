Путин направил приветствие участникам церемонии закрытия «АрМИ-2021»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии закрытия Армейских международных игр — 2021. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин направил приветствие участникам церемонии закрытия «АрМИ-2021»
  • РИА Новости

Путин заявил, что «стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба, с каждым годом они объединяют под своими знамёнами всё больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, сплочённость, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи».

«С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их «география», увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности. И конечно, на многочисленных полигонах, площадках Игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов. Уверен, что насыщенным профессиональным, экспертным общением, перспективными деловыми контактами нынешние Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на международных играх «АрМИ-2021». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить