Путин направил приветствие участникам церемонии закрытия «АрМИ-2021»

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии закрытия Армейских международных игр — 2021. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что «стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба, с каждым годом они объединяют под своими знамёнами всё больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, сплочённость, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи».

«С удовлетворением отмечу, что Армейские игры – 2021 прошли на высоком организационном уровне, расширилась их «география», увеличилось число команд-участниц, а программа форума обогатилась интересными и содержательными конкурсами, охватывающими практически все военные специальности. И конечно, на многочисленных полигонах, площадках Игр и участники, и гости смогли познакомиться с новейшими достижениями отечественного и зарубежных оборонно-промышленных комплексов, с ходом реализации совместных перспективных проектов. Уверен, что насыщенным профессиональным, экспертным общением, перспективными деловыми контактами нынешние Армейские игры внесут весомый вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на международных играх «АрМИ-2021».