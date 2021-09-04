Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе

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Губернатор Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу НТВ в рамках ВЭФ рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе
  • РИА Новости

По его словам, «сейчас все лесные пожары практически потушены».

«Если на 15 августа площадь, пройденная тогда ещё действующими пожарами, была 4 млн га, то сейчас уже немногим более 100 тыс. га в труднодоступных местностях. Мы уверены, что в ближайшее время эти пожары будут потушены», — цитирует ТАСС Николаева.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по вопросу реализации поручений президента, касающихся повышения эффективности работы по сохранению лесов.

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