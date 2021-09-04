Два человека госпитализированы после взрыва газа в частном доме в Дагестане

Короткая ссылка
Взрыв газа произошёл в частном доме в Дагестане, двоих мужчин в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Два человека госпитализированы после взрыва газа в частном доме в Дагестане
  • РИА Новости

«По Системе-112 поступила информация о том, что в населённом пункте Бабаюрт по ул. Шпигуна, 18 в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем помещении летней кухни пострадали двое мужчин», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Пострадавшие в тяжёлом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ.

По данным МЧС, разрушений в здании нет, выбиты окна и входная дверь.

Ранее сообщалось, что в Эстонии девять человек пострадали в результате взрыва газа в доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить