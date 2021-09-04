Два человека госпитализированы после взрыва газа в частном доме в Дагестане

Взрыв газа произошёл в частном доме в Дагестане, двоих мужчин в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

«По Системе-112 поступила информация о том, что в населённом пункте Бабаюрт по ул. Шпигуна, 18 в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем помещении летней кухни пострадали двое мужчин», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Пострадавшие в тяжёлом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ.

По данным МЧС, разрушений в здании нет, выбиты окна и входная дверь.

Ранее сообщалось, что в Эстонии девять человек пострадали в результате взрыва газа в доме.