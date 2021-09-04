МЧС Бурятии перешло на режим функционирования «чрезвычайная ситуация»

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В МЧС Бурятии сообщили, что ведомство перешло на режим функционирования «чрезвычайная ситуация».
МЧС Бурятии перешло на режим функционирования «чрезвычайная ситуация»
  • ©ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Режим функционирования «чрезвычайная ситуация» регионального характера... был введён накануне распоряжением правительства Республики Бурятия. Сегодня Главное управление МЧС России по Республике Бурятия было переведено на режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что за сутки уровень Селенги в городе Улан-Удэ снизился на 10 см, а по состоянию на 12:00 по местному времени ушло ещё 3 см воды.

В настоящий момент в республике остаются подтопленными 68 жилых домов и 931 приусадебный участок. Из зоны паводка в пункты временного размещения доставлены 30 человек.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков.

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