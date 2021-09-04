В Москве за сутки выявили 1549 случаев коронавируса
- РИА Новости
«В Москве выявлено 1549 новых случаев COVID-19», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.
Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 55 пациентов.
Также отмечается, что в Москве после лечения от COVID-19 выздоровели ещё 1356 человек.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.