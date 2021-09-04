В России провели более 180 млн тестов на коронавирус
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- АГН «Москва»
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 180,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 446 тыс. тестов на коронавирус», — сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 сентября остаются 1 175 636 человек.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 в России.
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