В России провели более 180 млн тестов на коронавирус

Роспотребнадзор сообщил, что к настоящему моменту в России проведено свыше 180,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 180,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 446 тыс. тестов на коронавирус», — сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 4 сентября остаются 1 175 636 человек.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ходе вакцинации от COVID-19 в России.

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