Военные проведут в Крыму учения с боевыми стрельбами

Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота проведут 7 сентября учения с боевой стрельбой в Крыму.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны, более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники, а также корабли и суда обеспечения Черноморского флота примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22 армейскими корпусами ЧФ на полигоне «Опук» в Крыму.

В ходе учения подразделения морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы флота высадятся с моря на побережье условного противника.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области прошли учения с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».