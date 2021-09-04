Военные проведут в Крыму учения с боевыми стрельбами

Короткая ссылка
Подразделения морской пехоты и армейского корпуса Черноморского флота проведут 7 сентября учения с боевой стрельбой в Крыму.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны, более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники, а также корабли и суда обеспечения Черноморского флота примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22 армейскими корпусами ЧФ на полигоне «Опук» в Крыму.

В ходе учения подразделения морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы флота высадятся с моря на побережье условного противника.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области прошли учения с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить