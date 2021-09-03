В Калининградской области прошли учения с использованием крылатых ракет
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Балтийского флота Романа Мартова.
Расчёты отработали ликвидацию важных объектов условного противника.
Тренировка прошла в рамках совместных стратегических учений Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021».
«В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники», — отметил Мартов.
Ранее ОТР сообщало, что морские пехотинцы Балтийского флота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.