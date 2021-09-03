В Калининградской области прошли учения с использованием крылатых ракет

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В Калининградской области прошли учения с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».
В Калининградской области прошли учения с использованием крылатых ракет
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Балтийского флота Романа Мартова.

Расчёты отработали ликвидацию важных объектов условного противника.

Тренировка прошла в рамках совместных стратегических учений Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021».

«В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники», — отметил Мартов.

Ранее ОТР сообщало, что морские пехотинцы Балтийского флота отработали отражение атаки морского десанта условного противника.

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