Турпоток из России в Дубай вырос на 15%

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За первое полугодие 2021 года поток туристов из России в Дубай вырос на 15% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года.
Турпоток из России в Дубай вырос на 15%
  • Reuters
  • © Hamad I Mohammed

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в период с января по июнь 2021 года Дубай посетили 209 704 россиянина.

«Если по итогам 2020 года Россия была четвёртым по величине поставщиком туристов в Дубай, то уже в первом полугодии этого года россияне заняли второе место. При этом в мае 2021 года Россия заняла и вовсе первое место по объёмам иностранного турпотока в Дубай, количество визитов из России в этом месяце составило 40,9 тыс.», — говорится в заявлении АТОР.

Вместе с этим отмечается развитие внутреннего туризма. Вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в беседе с URA.RU рассказал, что спрос на туристические поездки по России в 2021 году вырос на 30%.

Так, например, власти Крыма установили новый рекорд для полуострова за постсоветский период по турпотоку: за восемь месяцев на территории республики отдохнули более 7 млн человек.

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