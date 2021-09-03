Специалист в сфере образования высказался о стремлении учеников оставить школу после девятого класса
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Об этом сообщает ФАН.
На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», Шамахов выразил мнение, что такое решение учащихся не должно вызывать беспокойства.
«Это реакция на текущий момент. Сейчас не хватает людей рабочих специальностей, а люди с высшим образованием не очень хотят туда идти. Материальная заинтересованность отодвигает интерес к получению высшего образования — это нормальный рабочий процесс», — пояснил он.
По его словам, решение выпускников зачастую имеет экономическое обоснование.
Ранее учитель, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Inforeactor рассказал, как лучше делать уроки с детьми.