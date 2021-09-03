В открытом экологическом уроке приняли участие более 50 школ Подмосковья

В школе №29 в подмосковных Химках состоялся открытый экологический урок «Сдай пластиковую бутылку — спаси планету». В режиме видеоконференции к занятию подключились 3 тыс. старшеклассников из 50 школ региона.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Провела экологический урок с 50 школами Подмосковья. В уроке приняли участие около 3 тыс. учеников десятых классов. Школы выбраны неслучайно, так как именно там установили первые «ЭКОпункты» по приёму пластиковой и алюминиевой тары», — заявила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

По её словам, дети активно включаются в новые проекты и готовы участвовать в общем экологическом деле.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют ещё 15 площадок для сбора крупногабаритного мусора «Мегабак» до конца года.