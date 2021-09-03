Столичным ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей в память 80-летия Битвы за Москву
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.
Уткин сражался под Волоколамском, прошёл путь от Москвы до Вены, принимал участие в легендарном параде на Красной площади.
«В ближайшие месяцы знаком будут награждены более 1100 ветеранов — все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны», — заявил Собянин.
По его словам, к годовщине контрнаступления ветеранам войны и участникам обороны Москвы будет выплачена материальная помощь. В 2021 году её размер составит 20 тыс. рублей, передаёт НСН.
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